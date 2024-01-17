Килиан Мбаппе рассказал, каково быть капитаном сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о роли капитанов в современном футболе.

«Капитан является гарантом и лидером группы, и сегодня я обязан связаться с каждым игроком, чтобы убедиться, что все находятся в наилучших условиях. Большая разница по сравнению с тем, что было раньше, заключается в том, что раньше моё внимание было действительно сосредоточено на самом себе и на том, что я мог сделать сам. Но чтобы быть капитаном, нужно по-новому оценивать футбол», — приводит слова Мбаппе GQ France.

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.