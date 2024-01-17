«Меньше болтаем и ноем, больше пашем». Дзюба — о сборах «Локомотива»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о первых днях зимних тренировочных сборов. Железнодорожники готовятся ко второй части сезона-2023/2024 в ОАЭ.

«Сейчас на самом деле тяжело, особенно на утренних тренировках. Улыбка появляется уже либо на вечерней, либо после всей работы. Я подтверждаю, здесь очень тяжело. Но это необходимая работа в нынешних реалиях: у нас молодая, быстрая, хорошая команда, и здесь мы закладываем фундамент, чтобы всю вторую часть сезона быть готовыми. Мне какие‑то поблажки небольшие дают, но всё равно стараюсь работать на полную. У нас с парнями есть определенная договоренность, что мы все вместе работаем в одном направлении: меньше болтаем и ноем, больше пашем. Ногам, конечно, тяжело, но головой понимаешь: надо потерпеть», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Артём Дзюба провёл 16 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету нападающего четыре игры и один ассист в Фонбет Кубке России.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2022 года. Предыдущим клубом нападающего была турецкая «Адана Демирспор». Ранее футболист выступал за «Зенит». В составе санкт-петербургского клуба он стал четырёхкратным чемпионом России (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), двукратным обладателем Кубка России (2015/2016, 2019/2020) и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021). Кроме этого Дзюба выигрывал Кубок России в сезоне-2013/2014 в составе «Ростова». В 2018 году нападающий получил звание заслуженного мастера спорта России. В данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.