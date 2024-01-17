Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о психологическом давлении, которое на него оказывается. По словам игрока, он уже привык к давлению и нашёл в нём дополнительную мотивацию, которая позволяет играть на высоком уровне.

«Я уже продемонстрировал, что давление не оказывает на меня негативного воздействия. Я бы даже сказал, что оно мне нужно для хорошей игры. Это то, что позволяет поддерживать уровень мастерства, необходимый для игры на высшем уровне», — сказал Мбаппе в интервью GQ France.

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По данным СМИ, уже следующим летом Мбаппе может перейти в «Реал» или другой европейский топ-клуб.