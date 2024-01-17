Слушания по поводу 115 финансовых нарушений «Манчестер Сити» пройдут на следующей неделе

Слушания в отношении «Манчестер Сити», который обвиняется в совершении 115 финансовых нарушений, пройдут на следующей неделе. Об этом сообщил The Telegraph.

Напомним, Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в более чем 100 нарушениях финансовых правил, которые совершались на протяжении девяти сезонов. Расследование охватывает период с 2009-го и до конца 2018 года. Основной массив обвинений касается доходов клуба, а также операционных расходов. Утверждается, что клуб несколько нарушил правила финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 43 очка за 20 матчей. Лидирует «Ливерпуль» (45). Напомним, ранее из-за финансовых нарушений с «Эвертона» были сняты 10 очков.