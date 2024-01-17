Игрок «Челси» Чилуэлл: победа над «Фулхэмом» придаст нам импульс

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл считает, что победа над «Фулхэмом» (1:0) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги поможет «синим» в ближайших матчах.

«Думаю, потихоньку наши дела налаживаются. Мы провели серию из восьми матчей без поражений на «Стэмфорд Бридж», и победа над «Фулхэмом» в местном дерби придаст нам импульс перед важной игрой с «Мидлсбро» в полуфинале Кубка лиги. Я уверен, что болельщики, как всегда, окажут нам поддержку, и это отличная возможность для нас провести ещё один особенный вечер под огнями стадиона «Стэмфорд Бридж», — приводит слова Чилуэлла официальный сайт „Челси“.

Напомним, Чилуэлл не появлялся на поле с конца сентября из-за травмы бедра. «Челси» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.