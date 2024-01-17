Тренер «Реала» Анчелотти высказался о будущем Хави в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике «Барселоны» Хави.

«Хави? Я уважаю всех своих коллег. У нас очень сложная работа. Мы прекрасно знаем, что, когда дела идут не очень хорошо, ответственность несёт тренер. У Хави есть всё необходимое, чтобы хорошо делать свою работу», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» после 19 туров Ла Лиги нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков при матче в запасе. Хави возглавил сине-гранатовых осенью 2021 года, подписав трёхлетний контракт. В сезоне-2022/2023 «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании.