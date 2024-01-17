«Если цели не будут достигнуты, я уйду». Хави — о своём положении в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём будущем. Испанский специалист отметил, что если сине-гранатовым не удастся выполнить поставленных руководством целей, то он покинет клуб.

«Когда я пришёл сюда, нас просили занять четвёртое место, а мы стали вторыми. В прошлом году целью было выиграть лигу. В этом году — выиграть важные титулы, Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов. Если цели не будут достигнуты, я уйду. Мы гораздо ближе к успеху, чем к неудаче», — приводит слова Хави Mundo Deportivo в социальной сети X (ранее Twitter).

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«Барселона» после 19 туров Ла Лиги нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков при матче в запасе. Хави возглавил сине-гранатовых осенью 2021 года, подписав трёхлетний контракт. В сезоне-2022/2023 «Барселона» под его руководством стала чемпионом Испании.