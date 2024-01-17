«Мечтал об этом с детства». Игрок «Локо» Фассон — о вызове в сборную Бразилии U23

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон прокомментировал вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

«Очень рад возможности сыграть за сборную. Надеюсь, что хорошо выступим на турнире и выиграем его. Счастлив, что смогу представлять свою страну, я мечтал об этом с детства», — приводит слова Фассона официальный сайт «Локомотива».

Фассон вызван на сбор национальной команды U23 для подготовки к матчам Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле. Сбор проходит с 15 января по 11 февраля. Бразилия сыграет в группе с Колумбией, Эквадором, Венесуэлой и Боливией.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).