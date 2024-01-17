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«Аль-Хиляль» объявил о переходе Ренана Лоди из «Марселя»

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Ренана Лоди из «Марселя»
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Бразильский защитник Ренан Лоди стал игроком саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом Ренана Лоди был французский «Марсель». Срок контракта защитника с «Аль-Хилялем» рассчитан до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб заплатит «Марселю» за трансфер игрока € 22 млн плюс ещё € 3 млн в качестве бонусов. Также сообщалось, что зарплата Лоди в «Аль-Хиляле» вырастет в три раза.

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Ренан Лоди провёл 14 матчей. Также на его счету две игры в Лиге чемпионов и шесть матчей в Лиге Европы. Результативными действиями футболист не отметился. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 20 млн.

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