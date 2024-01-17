Окоча: Салах хочет добиться успеха с Египтом, и поэтому он находится под давлением

Бывший нигерийский футболист Джей-Джей Окоча высказался о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеде Салахе.

«Египет — одна из тех сборных, которые имеют статус фаворита Кубка африканских наций. Мохамед Салах хочет добиться успеха со своей национальной командой, и это подвергает давлению его и сборную. Но это нужно использовать себе во благо. Чтобы выиграть турнир, вам нужна команда, которая забивает и добивается результатов», — приводит слова Окочи King Fut.

Отметим, что в матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта сыграла вничью с Мозамбиком (2:2). Салах реализовал пенальти на последних минутах и спас египтян от поражения. В следующем туре «фараоны» встретятся с Ганой.