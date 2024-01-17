Президент «Барселоны» Лапорта провёл командное собрание после поражения в Суперкубке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сегодня, 17 января, посетил команду и провёл собрание. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Лапорта подчеркнул качества и талант команды, сказав, что у них есть всё необходимое, чтобы изменить эту ситуацию. Президент напомнил им, как и Хави на своей пресс-конференции, что три самых важных трофея всё ещё впереди: Ла Лига, Кубок Короля и Лига чемпионов. Как поётся в гимне «Барсы», «вместе мы сильнее», и самые большие цели сезона всё ещё могут быть достигнуты.

Хави особо отметил Лапорту в связи с его визитом, сказав: «Он самый позитивный человек из всех. Он увлечён и полон энтузиазма. Он передал нам послание надежды и своей веры в игроков и персонал», — написано в заявлении клуба.

Напомним, в финале Суперкубка Испании «Барселона» проиграла мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.