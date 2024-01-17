Сергей Силкин: если бы Лесовой был нужен «Маккаби», с ним бы не расстались

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возвращении российского игрока Даниила Лесового в московский клуб из «Маккаби» из Хайфы.

«Я думаю, что, если бы Лесовой нужен был «Маккаби», они бы с ним не расстались. Значит, не нужен. Значит, будет возвращаться. В своё время Даниила не брали даже в качестве резервного игрока. Мне очень симпатичен этот парень, но он не может проявить свои сильные индивидуальные качества, потому что мало играет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее появилась информация, что Лесовой может вернуться в московский клуб. При этом «Маккаби» должен заплатить за переход Лесового около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями.