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Энцо Фернандес: надеюсь, мне удастся оправдать ожидания руководства «Челси»

Энцо Фернандес: надеюсь, мне удастся оправдать ожидания руководства «Челси»
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, как прошёл его первый год в лондонской команде.

«Первые шесть месяцев в команде были трудными для меня. Вторая половина прошлого года была куда лучше. То, что нынешний тренерский штаб говорит по-испански, мне очень помогло.

Я работаю над тем, чтобы выйти на свой лучший уровень. Надеюсь, что смогу оправдать ожидания клуба», — приводит слова Фернандеса Absolute Chelsea.

Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в январе прошлого года за € 121 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «аристократов» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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