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ЦСКА анонсировал переход Кругового, переслав сообщение «Зенита»

ЦСКА анонсировал переход Кругового, переслав сообщение «Зенита»
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Пресс-служба московского ЦСКА анонсировала переход защитника Данила Кругового, переслав сообщение санкт-петербургского «Зенита».

Посмотреть сообщение можно в телеграм-канале ЦСКА.

Ранее сине-бело-голубые в своём телеграм-канале анонсировали трансфер бразильского игрока Артура сообщением «Спишь?». Теперь же армейцы просто переслали это сообщение в свой телеграм-канал.

Круговой является воспитанником «Зенита» и летом 2018 года перебрался в «Уфу» за € 130 тыс. Уже следующим летом на него претендовал ЦСКА, однако 26-летний игрок вернулся в стан сине-бело-голубых за € 2 млн.

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость составляет € 2 млн.

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