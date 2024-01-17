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Трансферная цель «Челси» Фирмино намерен остаться в «Аль-Ахли»

Трансферная цель «Челси» Фирмино намерен остаться в «Аль-Ахли»
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Нападающий «Аль-Ахли» Джидда Роберто Фирмино не заинтересован в смене клубной прописки в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, ранее появились слухи об интересе к 32-летнему форварду со стороны лондонского «Челси».

По информации источника, окружение игрока убеждено, что бразильцу нужно продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Сам футболист придерживается такого же мнения и не желает покидать нынешнюю команду как минимум до лета.

Фирмино перешёл в «Аль-Ахли» из «Ливерпуля» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к ещё одному нападающему — футболисту «Астон Виллы» Джону Дурану.

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