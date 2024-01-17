Вячеслав Чанов: Данил Круговой необходим ЦСКА, это хорошее приобретение

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о том, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой продолжит карьеру в стане армейцев.

«Я считаю, что в этой сделке должны выиграть обе стороны. Игрок должен получить игровую практику, а ЦСКА — качественного футболиста. Круговой пришел из «Зенита», в котором выдерживал конкуренцию с иностранцами, в частности с бразильцами. У армейцев лавка совсем маленькая, поэтому это хорошее приобретение.

Я думаю, что тренерский штаб подписал Кругового для стартового состава. Раскроется он в ЦСКА или нет, непонятно. Как говорится, на молоке гадать не приходится. Если у него будет практика, а он парень перспективный, думаю, всё получится. Вы сами видите, что у ЦСКА в этом году проблема с крайними защитниками. Я считаю, что Данил Круговой — это как раз то, что необходимо армейскому клубу», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, сегодня, 17 января, стало известно, что Круговой подписал контракт с ЦСКА. Со следующего сезона защитник будет выступать за московский клуб.