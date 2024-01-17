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Фанаты «Фамаликана» начали прощаться в соцсети с Риччели, который может перейти в ЦСКА

Фанаты «Фамаликана» начали прощаться в соцсети с Риччели, который может перейти в ЦСКА
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Болельщики португальского «Фамаликана» начали прощаться в комментариях под постом защитника и капитана команды Риччели, который может перейти в московский ЦСКА.

«Капитан, много сказано за последние несколько дней. Я не знаю, что будет, но я надеюсь, что вы знаете, что мы все очень благодарны за любовь, которую вы проявляли. Вы были в клубе очень давно, и вы чувствуете эту команду. Что бы ни случилось, всё лучшее для тебя капитан, мы вместе!» — написал пользователь Tudo_pelo_fama в комментариях Риччели.

«Всегда вместе!» — ответил Риччели фанату.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА планирует арендовать Риччели до конца сезона с правом выкупа в размере € 5 млн.

25-летний бразилец находится в «Фамаликане» с лета 2019 года и уже успел стать капитаном команды. Риччели в общей сложности сыграл за клуб 137 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и одной голевой передачей.

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