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Тренер «Зенита» Оливейра назвал сильные качества новичка команды Нино

Тренер «Зенита» Оливейра назвал сильные качества новичка команды Нино
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Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос о том, какими сильными качествами обладает новичок команды Нино, который пришёл в российский клуб из «Флуминенсе». Специалист заявил, что бразильский защитник действует спокойно, уверенно, а также хорошо играет в воздухе.

«Он очень спокойный, уверенный защитник, хорошо играет на втором этаже. Недаром он был капитаном команды, которая выиграла Кубок Либертадорес. Надеемся на то, что с нами он проявит свои лучшие качества. Он попал в символическую сборную Южной Америки, думаю, что он точно нам поможет», — приводит слова Оливейры пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, Нино стал игроком петербургского «Зенита» в текущее трансферное окно. 26-летний бразилец подписал с клубом из России контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

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