«На двух стульях за «Зенит» не играют». Медведев — о ссылке Кругового во вторую команду

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ссылку Данила Кругового, который присоединится к ЦСКА летом, во вторую команду.

«На двух стульях за «Зенит» не играют», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость составляет € 2 млн.