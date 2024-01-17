«Наполи» близок к продлению контракта с Политано

Вингер «Наполи» Маттео Политано в ближайшее время продлит соглашение с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали трёхлетний контракт с зарплатой около € 3 млн за сезон. Отмечается, что сделку курировал лично президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Он не желал продавать Политано в саудовский «Аль-Шабаб».

Политано выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о возможном уходе полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньского в «Интер» на правах свободного агента.