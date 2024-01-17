Симеоне высказался о возможном почётном коридоре для мадридского «Реала»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном почётном коридоре для мадридского «Реала» перед матчем 1/8 финала Кубка Испании, который пройдёт 18 января.

«Почётный коридор для «Реала» Мадрид? Превыше всего уважение к нашим людям», — приводит слова Симеоне пресс-служба клуба.

Напомним, 14 января «сливочные» в финале Суперкубка Испании разгромили «Барселону» со счётом 4:1. В той игре бразилец Винисиус Жуниор оформил хет-трик, также по одному голу забили его соотечественник Родриго и польский форвард Роберт Левандовски. Кроме того, на 71-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку и удалился с поля.

В 2023 году в финале Суперкубка Испании «Барселона» выиграла у «Реала» со счётом 3:1.