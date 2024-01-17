Марокко — Танзания: Боно, Хакими и Зиеш в стартовом составе на матч КАН

Сегодня, 17 января, пройдёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы F встретятся сборные Марокко и Танзании. Команды будут играть на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы:

Марокко: Боно, Агер, Хакими, Чиби, Зиеш, Амалла, Унаи, Амрабат, Сес, Абде, Эн-Несири.

Танзания: Манула, Хуссейни, Мироши, Многа, М'Момбва, Яхья, Мао, Саматта, Алларахья, Хамад, Нондо.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.