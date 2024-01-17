Кубок Азии, 17 января: результаты игрового дня
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Сегодня, 17 января, состоялось два матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии. Предлагаем вашему вниманию результаты прошедшего игрового дня.
17 января, результаты игрового дня:
Группа A:
Ливан – Китай – 0:0;
Таджикистан – Катар – 0:1.
Кубок Азии . Группа A. 2-й тур
17 января 2024, среда. 17:30 МСК
Таджикистан
Окончен
0 : 1
Катар
0:1 Афиф – 17'
Удаления: Kamolov – 81' / нет
Завтра, 18 января, пройдут очередные матчи 2-го тура группового этапа Кубка Азии. В группе B сыграют Сирия – Австралия и Индия – Узбекистан. В группе C в очной игре встретятся Палестина и ОАЭ.
Напомним, данный турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Наибольшее количество побед в Кубке Азии в своём активе имеет сборная Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.
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