Уолкер: Месси и Роналду находятся на том же уровне, что и Де Брёйне

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер сравнил уровень футбола, который показывает его товарищ по команде Кевин Де Брёйне, с игрой форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«О немногих футболистах в мире можно сказать, что они находятся на уровне Кевина. Например, Месси и Роналду находятся. Но Кевин, как по мне, ничем не уступает этой паре.

Когда Де Брёйне вышел на поле в матче с «Ньюкаслом», вся команда почувствовала импульс, энергию и воодушевление. Он заводит тебя, мотивирует играть лучше.

Кевин проявляет свои лучшие качества, когда мяч у него в ногах. Он отдаёт передачи, которые даже не кажутся видимыми», — приводит слова Уолкера FIFPro.

В прошлом сезоне Де Брёйне провёл за «Манчестер Сити» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.