ЦСКА представил совместную фотографию Бабаева и Кругового с помощью ноутбука

Московский ЦСКА представил совместную фотографию генерального директора армейцев Романа Бабаева и новичка команды Данила Кругового с помощью ноутбука.

«Не хотели оставлять вас без традиционного фото с Романом Юрьевичем, поэтому сделали всё, что могли», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, сегодня, 17 января, ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, который присоединится к армейцам лишь летом 2024 года после окончания соглашения с «Зенитом». Так как Круговой в ОАЭ на сборах, а Бабаев в Москве, то ЦСКА с помощью ноутбука и видеосвязи решил представить новичка традиционным фото.

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость составляет € 2 млн.