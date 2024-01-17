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Алдонин: практика в «Зените-2» — не лучший вариант для Кругового, но он усилит ЦСКА

Алдонин: практика в «Зените-2» — не лучший вариант для Кругового, но он усилит ЦСКА
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что игрок «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с армейцами до июня 2028 года и летом перейдёт в стан московского клуба на правах свободного агента. Во второй половине этого сезона защитник будет выступать во второй команде петербуржцев.

«Кажется странным перевод Кругового во вторую команду «Зенита». Футболист нужен здесь и сейчас, тем более в его возрасте. Не знаю особенностей перехода. Но это усиление для ЦСКА в перспективу. Это плюс, но плюс со знаком вопроса. Проходить практику в «Зените-2» — это не лучший вариант для игрока РПЛ.

Учитывая, что контракт с ЦСКА заключён на четыре года, очевидно, что клуб на него рассчитывает. Он даст вариативность в составе. Если у тебя есть большое количество российских футболистов, то не будет проблемы с тем, куда поставить легионера. К тому же в позиции крайнего защитника повысится конкуренция. Но я не знаю, в каком он сейчас состоянии, потому что давно его не видел на поле», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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