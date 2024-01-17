Булыкин: Кругового будут мариновать в «Зените», но форму он не растеряет

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал известие о том, что защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой продолжит карьеру в московском ЦСКА.

«Круговой подписал контракт с ЦСКА, поэтому в «Зените» его полгода будут мариновать. В ЦСКА сейчас он был бы ко двору и пригодился, но придётся ждать конца сезона. Но, думаю, такой футболист не растеряет форму и будет полезен для ЦСКА», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня стало известно, что Круговой продолжит карьеру в ЦСКА. Российский игрок подписал с армейцами соглашение до июня 2028 года. Контракт вступит в силу с 4 июня. Во второй части текущего сезона Данил будет получать игровую практику в «Зените-2».