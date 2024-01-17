Круговой тренировался с «Зенитом» в день, когда его сослали во Вторую лигу из-за ЦСКА

Российский защитник Данил Круговой тренировался в составе санкт-петербургского «Зенита» в день, когда его сослали во вторую команду из-за перехода в московский ЦСКА.

YouTube-канал «Зенита» сегодня выложил два видео с тренировками футболистов в тренажёрном зале и на футбольном поле. Круговой занимался со всеми игроками наравне.

Фото: Скрин видео тренировки

Напомним, сегодня, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость составляет € 2 млн.