«Сандерленд» надеется на подписание экс-хавбека «Рубина»

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и сборной Франции Янн М'Вила может стать игроком «Сандерленда» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Санти Уна в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, хавбек уже выступал за «чёрных кошек» в сезоне-2015/2016.

По информации источника, руководство «Сандерленда» ведёт активные переговоры с представителями М'Вила в последние несколько дней. Отмечается, что сам футболист был бы рад снова сыграть за свой бывший клуб.

Последним клубом М'Вила был «Олимпиакос». За греческую команду француз выступал на протяжении трёх лет (с 2020 года). Контракт игрока с клубом истёк в начале июля этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн. Ранее сообщалось о возможном переходе М'Вила в «Марсель».