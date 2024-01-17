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«Факел» объявил о возвращении Романа Акбашева

«Факел» объявил о возвращении Романа Акбашева
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Воронежский «Факел» объявил о возвращении 32-летнего полузащитника Романа Акбашева.

«Расставание было недолгим. С возвращением, Роман! Сине-белый однажды — сине-белый навсегда», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, летом 2023 года Акбашев в качестве свободного агента перебрался в «Ростов», однако ростовчане 16 января объявили о расторжении контракта с футболистом. В нынешнем сезоне Акбашев сыграл за южан 12 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 682 минуты. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 500 тыс.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ростов» располагается на 10-м месте.

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