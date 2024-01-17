Полузащитник «Манчестер Сити» может перейти в «Барселону»

Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса в стане «горожан» по-прежнему находится под вопросом. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Мэтт Лоу.

Недавно главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заявил, что этой зимой Калвин никуда не уйдёт. Однако, по сведениям источника, уход полузащитника в текущее трансферное окно ещё возможен. Вариант с его подписанием всерьёз рассматривает «Барселона», которая нуждается в опорнике. Есть другие клубы, продолжающие следить за англичанином.

Напомним, действующее соглашение Филлипса с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста «Манчестер Сити», по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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