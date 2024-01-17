Форвард «Сочи» Джорджевич: у меня есть предложения от других клубов

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич сообщил об имеющихся на руках предложениях от нескольких неназванных клубов. Ранее агент черногорца заявил, что его клиент покинет российский клуб зимой, если найдёт себе новую команду.

«Моё будущее? У меня есть предложения от других клубов», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, Джорджевич выступает за «Сочи» с сентября 2022 года. Черногорский форвард пополнил состав команды на правах свободного агента. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 600 тыс.

Джорджевич до перехода в «Сочи» играл в РПЛ за тульский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».