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«Наполи» объявил о трансфере Хамеда Траоре

«Наполи» объявил о трансфере Хамеда Траоре
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«Наполи» усилился полузащитником «Борнмута» и сборной Кот-д'Ивуара Хамедом Траоре. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

23-летний хавбек пополнил ряды «партенопейцев» на правах шестимесячной аренды. По истечении данного срока «Наполи» будет иметь возможность выкупа футболиста за € 25 млн.

Траоре выступал за «Борнмут» на протяжении года. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «вишен» всего шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно о возможном уходе из «Наполи» на правах свободного агента польского полузащитника Пётра Зелиньского.

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