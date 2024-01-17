«Наполи» объявил о трансфере Хамеда Траоре

«Наполи» усилился полузащитником «Борнмута» и сборной Кот-д'Ивуара Хамедом Траоре. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

23-летний хавбек пополнил ряды «партенопейцев» на правах шестимесячной аренды. По истечении данного срока «Наполи» будет иметь возможность выкупа футболиста за € 25 млн.

Траоре выступал за «Борнмут» на протяжении года. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «вишен» всего шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно о возможном уходе из «Наполи» на правах свободного агента польского полузащитника Пётра Зелиньского.