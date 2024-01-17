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Марокко — Танзания: Эн-Несири сделал счёт разгромным

Марокко — Танзания: Эн-Несири сделал счёт разгромным
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Сегодня, 17 января, идёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы F встречаются сборные Марокко и Танзании. Команды играют на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
17 января 2024, среда. 20:00 МСК
Марокко
Окончен
3 : 0
Танзания
1:0 Сес – 30'     2:0 Унаи – 77'     3:0 Эн-Несири – 80'    
Удаления: нет / Мироши – 70'

На 30-й минуте полузащитник Ромен Сес открыл счёт и вывел сборную Марокко вперёд. На 70-й минуте игрок Танзании Новатус Мироши получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 77-й минуте Аззедин Унаи упрочил преимущество. На 80-й минуте Юссеф Эн-Несири сделал счёт разгромным.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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