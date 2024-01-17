Марокко — Танзания: Эн-Несири сделал счёт разгромным

Сегодня, 17 января, идёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы F встречаются сборные Марокко и Танзании. Команды играют на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

На 30-й минуте полузащитник Ромен Сес открыл счёт и вывел сборную Марокко вперёд. На 70-й минуте игрок Танзании Новатус Мироши получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 77-й минуте Аззедин Унаи упрочил преимущество. На 80-й минуте Юссеф Эн-Несири сделал счёт разгромным.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.