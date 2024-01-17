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Хави рассказал, как чувствуют себя игроки «Барселоны» после поражения от «Реала»

Хави рассказал, как чувствуют себя игроки «Барселоны» после поражения от «Реала»
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал о том, в каком состоянии находится его команда после поражения от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. Специалист дал понять, что с игроками всё в порядке.

«В раздевалке всё отлично. Команда с чувством единства, у них большое желание стать сильнее, как поётся в нашем гимне. Я уверен, что наш коллектив станет лучше. Да, мы проиграли Класико, но мы всё ещё мотивированы», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после поражения от мадридского «Реала» Хави может покинуть должность главного тренера каталонской «Барселоны».

Напомним, финал Суперкубка состоялся 14 января текущего года в Саудовской Аравии. Каталонская «Барселоны» потерпелв разгромное поражение от мадридского «Реала» со счётом 1:4. Отметим, что при Хави сине-гранатовые уступили уже в трёх официальных Класико подряд.

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