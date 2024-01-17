Трансферная цель европейских топ-клубов Гирасси хочет остаться в «Штутгарте»

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси хочет остаться в нынешней команде как минимум до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 27-летний форвард уже уведомил руководство «швабов» о своём решении. Период, во время которого отступные за футболиста составляли € 17 млн, уже истёк.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Гирасси со стороны мюнхенской «Баварии».