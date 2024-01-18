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Круговой не убрал упоминания «Зенита» в своих соцсетях после трансфера в ЦСКА

Круговой не убрал упоминания «Зенита» в своих соцсетях после трансфера в ЦСКА
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Российский футболист Данил Круговой не убрал из своих профилей в соцсетях упоминания «Зенита», несмотря на договорённость о переходе в ЦСКА ближайшим летом и на ссылку во вторую команду сине-бело-голубых. На месте остались фотографии в форме «Зенита» и отметки петербургского клуба.

Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, вчера, 17 января, московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым, однако игрок перейдёт в московский клуб только летом 2024 года, так как имеет действующий контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

В общей сложности Круговой сыграл за «Зенит» 105 матчей, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока составляет € 2 млн.

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