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Хави объяснил, почему новичок «Барселоны» Роке не сыграл в Суперкубке Испании

Хави объяснил, почему новичок «Барселоны» Роке не сыграл в Суперкубке Испании
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, почему новичок команды Витор Роке не сыграл ни одной минуты в составе сине-гранатовых в Суперкубке Испании. Специалист сообщил, что бразильский нападающий испытывал небольшие проблемы со здоровьем

«Почему Роке так и не сыграл в Суперкубке Испании? У него был небольшой дискомфорт, поэтому он не играл. Но сейчас с ним всё в порядке», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» одержала победу над «Осасуной» со счётом 2:0. В финале турнира сине-гранатовые встретились с мадридским «Реалом». Подопечные Хави потерпели поражение со счётом 1:4.

Напомним, Витор Роке присоединился к «Барселоне» в этом месяце. Бразильский нападающий успел принять участие в двух матчах. Он не отметился результативными действиями.

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