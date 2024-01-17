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«Бавария» может подписать вратаря «Реала»

«Бавария» может подписать вратаря «Реала»
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает Ok Diario.

По сведениям источника, «Бавария» намерена в скором времени подписать нового голкипера топ-уровня. В клубе понимают, что закат карьеры 37-летнего Мануэля Нойера близок. В связи с этим немцу хотят найти преемника. Одним из кандидатов в шорт-листе мюнхенской команды является Андрей Лунин.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Напомним, Лунин имеет действующее трудовое соглашение с испанской командой до июня 2025 года. В текущем сезоне Андрей принял участие в 11 матчах, в пяти из которых он сыграл «на ноль». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 8 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

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