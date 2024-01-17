Модрич отсудил € 3,6 млн по делу о неуплате налогов — El Mundo

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич выиграл в суде у налоговой Испании по делу о неуплате налогов, сообщает El Mundo.

По информации источника, после перехода Луки из «Тоттенхэма» в «Реал» налоговые органы Испании проверяли его в первый финансовый год после переезда в Мадрид. Модрич заявлял, что в то время он считался налоговым резидентом Великобритании, а не Испании. В тот финансовый год он получил доход от «Реала» в размере € 1,6 млн.

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При этом налоговая потребовала, чтобы хорватский футболист заплатил € 1,2 млн, так как его доходы должны облагаться налогом в Испании.

По итогу суд пришёл к тому, что Модрич держал большую часть банковских счетов и активов в Великобритании, и отверг обвинения. Теперь налоговые органы Испании должны вернуть хорвату € 2,7 млн, а также штраф в размере € 900 тыс.