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«Сельта» благодаря дублю Дувикаса обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 Кубка Испании

«Сельта» благодаря дублю Дувикаса обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 Кубка Испании
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Сегодня, 17 января, прошёл матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Кубок Испании . 1/8 финала
17 января 2024, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 3
Сельта
Виго
0:1 де ла Торре – 13'     0:2 Дувикас – 18'     1:2 Вайя – 29'     1:3 Дувикас – 80'    

На 13-й минуте игрок гостей Лукас де ла Торре открыл счёт. На 18-й минуте Анастасиос Дувикас реализовал пенальти и упрочил преимущество «Сельты». На 29-й минуте Хосе Луис Гайя отыграл один мяч, забив 11-метровый. На 80-й минуте Дувикас забил мяч головой после передачи партнёра.

Ранее в Кубке Испании «Сельта» прошла «Аморебьету» (4:2), «Сестао Ривер» (2:1) и «Турегано» (4:1). При этом в 1/4 турнира уже прошли «Севилья», «Атлетик» Бильбао и «Мальорка».

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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