«Сельта» благодаря дублю Дувикаса обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 Кубка Испании
Поделиться
Сегодня, 17 января, прошёл матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Кубок Испании . 1/8 финала
17 января 2024, среда. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 3
Сельта
Виго
0:1 де ла Торре – 13' 0:2 Дувикас – 18' 1:2 Вайя – 29' 1:3 Дувикас – 80'
На 13-й минуте игрок гостей Лукас де ла Торре открыл счёт. На 18-й минуте Анастасиос Дувикас реализовал пенальти и упрочил преимущество «Сельты». На 29-й минуте Хосе Луис Гайя отыграл один мяч, забив 11-метровый. На 80-й минуте Дувикас забил мяч головой после передачи партнёра.
Ранее в Кубке Испании «Сельта» прошла «Аморебьету» (4:2), «Сестао Ривер» (2:1) и «Турегано» (4:1). При этом в 1/4 турнира уже прошли «Севилья», «Атлетик» Бильбао и «Мальорка».
Комментарии
- 18 января 2024
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:54
-
00:44
-
00:34
-
00:29
-
00:21
-
00:20
-
00:17
-
00:02
- 17 января 2024
-
23:51
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:28
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:05
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:41
Партнерский контент