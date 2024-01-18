«Сельта» благодаря дублю Дувикаса обыграла «Валенсию» и вышла в 1/4 Кубка Испании

Сегодня, 17 января, прошёл матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 13-й минуте игрок гостей Лукас де ла Торре открыл счёт. На 18-й минуте Анастасиос Дувикас реализовал пенальти и упрочил преимущество «Сельты». На 29-й минуте Хосе Луис Гайя отыграл один мяч, забив 11-метровый. На 80-й минуте Дувикас забил мяч головой после передачи партнёра.

Ранее в Кубке Испании «Сельта» прошла «Аморебьету» (4:2), «Сестао Ривер» (2:1) и «Турегано» (4:1). При этом в 1/4 турнира уже прошли «Севилья», «Атлетик» Бильбао и «Мальорка».