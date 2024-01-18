Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в Бразилию

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан может перейти в бразильский «Атлетико Минейро», сообщает журналист Мауро Лусиано в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб внимательно следит за Мантуаном. При этом сумма отступных 22-летнего футболиста составляет € 3,2 млн.

Мантуан является воспитанником «Коринтианса», откуда сначала в качестве аренды перебрался в «Зенит», а летом 2023 года был выкуплен, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн.

В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 51 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Кроме того, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.