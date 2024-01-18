Оби Микел: Аргентина без Месси не побеждает, а «Ман Сити» без Холанда справляется

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал победу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в премии The Best.

«Люди, которые выступают в защиту Холанда, говорят, что победа на ЧМ учитывалась в прошлом году. Я этого не понимаю. Холанд – великолепный футболист. Он играет за «Манчестер Сити». «Ман Сити» – это команда, которая создаёт моменты и побеждает в матчах.

Сколько он пропустил, девять матчей, десять? Что они делают? Они проиграли один матч из девяти или десяти. Они создают моменты, они забивают голы. Они знают, как побеждать без Холанда. Если убрать Месси из сборной Аргентины, они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю.

Месси для меня величайший. Он заканчивает, они оба с Роналду заканчивают. Пришло время нового поколения, а это хороший способ их проводить», — приводит слова Оби Микела Sky Sports.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.