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«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Осасуну» и прошёл в 1/4 Кубка Испании

«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Осасуну» и прошёл в 1/4 Кубка Испании
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Сегодня, 18 января, прошёл матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/8 финала
17 января 2024, среда. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 57'     0:2 Мерино – 90+8'    
Удаления: Катена – 56' / нет

На 56-й минуте в ворота «Осасуны» был назначен пенальти, который уверенно реализовал Микель Оярсабаль. При этом после просмотра VAR был удалён футболист хозяев Алехандро Катена. На 90+8-й минуте Микель Мерино добил мяч после незабитого пенальти.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч в старте и провёл всю игру на поле. Кроме того, ранее в Кубке Испании «Реал Сосьедад» прошёл «Малагу», «Андрайч» и «Буньоль», обыграв эти команды с одинаковым счётом 1:0.

Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2023/2024
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