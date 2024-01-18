«Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Осасуну» и прошёл в 1/4 Кубка Испании

Сегодня, 18 января, прошёл матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 56-й минуте в ворота «Осасуны» был назначен пенальти, который уверенно реализовал Микель Оярсабаль. При этом после просмотра VAR был удалён футболист хозяев Алехандро Катена. На 90+8-й минуте Микель Мерино добил мяч после незабитого пенальти.
Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который начал матч в старте и провёл всю игру на поле. Кроме того, ранее в Кубке Испании «Реал Сосьедад» прошёл «Малагу», «Андрайч» и «Буньоль», обыграв эти команды с одинаковым счётом 1:0.
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