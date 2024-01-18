ПСВ обыграл «Твенте» и вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов

Сегодня завершился матч 1/16 финала Кубка Нидерландов по футболу между ПСВ и «Твенте». Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс». Она завершилась победой ПСВ со счётом 3:1.

В составе хозяев забитыми мячами отличились Йорбе Вертессен, Люк де Йонг и Жоан Бакайоко. Голы были забиты на 19-й, 55-й и 62-й минутах. У гостей на 68-й минуте отличился Манфред Угальде.

Таким образом, ПСВ вышел в 1/8 финала Кубка Нидерландов по футболу. «Твенте», в свою очередь, покинул турнир. Отметим, что в следующем раунде соперником ПСВ станет «Фейеноорд». Данная встреча состоится 24 января.

Напомним, в нынешнем сезоне голландской Эредивизии ПСВ имеет 100-процентный показатель – у клуба из Эйндховена 17 побед в 17 матчах. Он занимает первое место в турнирной таблице. Футболисты «Твенте» с 37 очками идут третьими.

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