«Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором сошлись лидер Ла Лиги «Жирона» и располагающийся на 11-й строчке «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Эстадио Монтиливи» в Жироне, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте матча счёт открыл капитан «Жироны» Кристиан Стуани с передачи Порту. На 19-й форвард упрочил преимущество хозяев, исполнив точный удар с пенальти. К 26-й минуте счёт на табло был уже 3:0. Защитник каталонцев Дейли Блинд забил с передачи всё того же Порту. Всё в том же первом тайме мадридцы усилиями Ранди Нтекьи смогли отыграть один мяч.

«Жирона» в прошлых раундах Кубка Испании обыграла «Эльче» (2:0), «Ориуэлу» (5:2) и «Сан Роке де Лепе» (2:1).

В нынешнем сезоне после 20 туров «Жирона» с 49 очками занимает первое место в чемпионате Испании.