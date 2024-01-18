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Хави: когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду

Хави: когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своём будущем в каталонском клубе.

«В тот день, когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду домой. Поражения в финале, а тем более в матче с «Реалом», причиняют боль и давят. Но команда сильная, игроки верят в наш проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим повторить успех прошлого сезона», — приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что Хави может покинуть «Барселону» после разгромного поражения в матче за Суперкубок Испании с «Реалом» (1:4). При этом спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что в клубе полностью доверяют специалисту.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, записав в свой актив 41 очко.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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