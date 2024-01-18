Фабио Капелло: я никогда не высказывал неуважения к российскому футболу

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что никогда не высказывал неуважения к российскому футболу. Ранее Капелло заявил, что «Рома» проявила неуважение к Моуринью, добавив, что столкнулся с этим, когда возглавлял национальную команду России.

«Я никогда не высказывал неуважения к российскому футболу», — приводит слова Капелло РИА Новости Спорт.

Напомним, Капелло возглавлял национальную России с лета 2012 года по летом 2015-го. Последним матчем для итальянского специалиста стала игра квалификации на чемпионат Европы 2016 года со сборной Австрии (0:1).

Всего под руководством Капелло сборная России провела 33 матча, в которых одержала 17 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений

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