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«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим

«ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим
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«ПСЖ» хочет как можно скорее узнать от Килиана Мбаппе решение по поводу его дальнейшего будущего, сообщает RMC Sport.

По данным источника, Мбаппе ещё не принял окончательное решение по поводу своей карьеры. «ПСЖ» хочет, чтоб французский нападающий продлил контракт с клубом. Новое предложение парижан превышает то, что может предложить «Реал» однако цифры не очень далеки от того, что он зарабатывает в сейчас в столичном клубе.

На данный момент «ПСЖ» договорился с Мбаппе только о том, что футболист первым скажет команде своё решение.

Контрактное соглашение игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что основным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал». Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн.

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