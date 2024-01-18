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Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии

Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии
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Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема заявил, что футболист получает угрозы в Саудовской Аравии после слов министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о связях нападающего с террористической организацией.

«Комментарии министра имеют серьезные последствия. Карим Бензема получает угрозы. в Саудовской Аравии, где он работает, после слов министра о его связях с террористической организацией. Он получает сообщения ненависти», — приводит слова адвоката RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Бензема подал в суд на главу МВД Франции.

Напомним, Бензема перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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